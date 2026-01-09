MENÜ
  • 23.000 Euro Bargeld, mehrere Kopfnüsse und rabiate Diebe im Supermarkt: Das sind die Prozesse am Amtsgericht Döbeln

Mehrere Gramm Kokain (Symbolfoto) fanden Polizisten in der Wohnung eines Penigers.
Mehrere Gramm Kokain (Symbolfoto) fanden Polizisten in der Wohnung eines Penigers. Bild: Christian Charisius/dpa
Rochlitz
23.000 Euro Bargeld, mehrere Kopfnüsse und rabiate Diebe im Supermarkt: Das sind die Prozesse am Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Alexander Christoph
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 12. Januar 2026.

Montag, 9 Uhr, Saal 203, Drogenhandel: Die Polizisten dürften bei der Durchsuchung einer Wohnung eines 53-Jährigen in Penig im November 2023 nicht schlecht gestaunt haben. Damals entdeckten die Beamten dort 80 Gramm Methamphetamin, auch Crystal oder Ice genannt, 15 Gramm Kokain und Marihuana. Außerdem beschlagnahmten sie damals 23.000 Euro...
