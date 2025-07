4000 Kilometer auf dem Rad zum Nordkap führen über Rochlitz

500 Radfahrer sind derzeit auf eigene Faust auf dem Weg zum Nordkap. Die Strecke beim „North Cape 4000“ ist jedoch vorgegeben und führt durch die Region.

Radfahrer im Regen bestimmten am Sonntag nicht nur das Bild beim Finale der Tour de France. Die sieht man dieser Tage auch zwischen Wechselburg und Rochlitz, denn durch das Muldental führt nun wieder die Extrem-Radtour „North Cape 4000“. Die schnellsten Männer passierten bereits am Montagmittag den Schaukelsteg in Rochlitz. Zuvor ging es an...