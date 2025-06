99-Jährige bei Unfall in Penig schwer verletzt

Die Seniorin wurde beim Überqueren der Chemnitzer Straße von einem Auto erfasst. Sie kam in ein Krankenhaus.

Eine außergewöhnlich alte Verkehrsteilnehmerin ist bei einem Unfall in Penig verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitzer erst am Sonntag mitteilte, war eine 99-Jährige am Freitag zu Fuß in der Stadt unterwegs. In Höhe des Tauschaer Wegs wollte sie gegen 12.45 Uhr die Chemnitzer Straße überqueren. Dabei wurde die Seniorin vom...