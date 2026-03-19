A 72 bei Rochlitz: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Auf der A72 bei Rochlitz kam es zu einem Unfall, als mehrere Autos nahezu gleichzeitig auffuhren. Drei Menschen wurden verletzt. Was bekannt ist.

Auf der A 72 Richtung Hof hat es am Donnerstag einen Auffahrunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der „Freien Presse“ passierte er zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Penig nahe der Auffahrt Rochlitz, als mehrere Autos nahezu zeitgleich auf die Autobahn auffuhren. Ein Cupra wechselte dabei von der rechten auf die mittlere Spur, ein... Auf der A 72 Richtung Hof hat es am Donnerstag einen Auffahrunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen der „Freien Presse“ passierte er zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Penig nahe der Auffahrt Rochlitz, als mehrere Autos nahezu zeitgleich auf die Autobahn auffuhren. Ein Cupra wechselte dabei von der rechten auf die mittlere Spur, ein...