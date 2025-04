ABC-Einsatz für die Feuerwehr aus Tauscha bei Penig

Ein umgekippter Anhänger in Tauscha löste einen ABC-Alarm aus. Feuerwehr und Umweltamt waren rasch vor Ort, um sich um auslaufende Flüssigkeit zu kümmern.

Außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr aus Tauscha bei Penig. Denn eine sogenannte Anhängefeldspritze war am 28. April an der Kreuzung der S 241 in Tauscha umgekippt. Da rund 500 Liter Flüssigkeit ausliefen, ging die Leitstelle auf Nummer sicher und rief einen ABC-Einsatz aus. Deshalb eilten gegen 10.30 Uhr neben sieben Feuerwehrleuten...