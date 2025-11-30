Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Ehemaligen-Treffen aller Jahrgänge des Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz im Bürgerhaus war auch Schulleiterin Carsta Drehn (vorn links) dabei.
Beim Ehemaligen-Treffen aller Jahrgänge des Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz im Bürgerhaus war auch Schulleiterin Carsta Drehn (vorn links) dabei. Bild: Falk Bernhardt
Franz, Vivien, Christian und Clemens (v. l.) zum Ehemaligen-Treffen im Bürgerhaus Rochlitz.
Franz, Vivien, Christian und Clemens (v. l.) zum Ehemaligen-Treffen im Bürgerhaus Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Einer der runden Tische beim Ehemaligen-Treffen am Samstag im Bürgerhaus Rochlitz.
Einer der runden Tische beim Ehemaligen-Treffen am Samstag im Bürgerhaus Rochlitz. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
Absolvententreffen des Gymnasiums Rochlitz: Wenn Schüler als Lehrer zurückkommen
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

So groß die Vielfalt der Lebenswege der Rochlitzer Gymnasiasten aus mehr als fünf Jahrzehnten auch sein mag - dieses Treffen am Samstag im Bürgerhaus steht für Zusammenhalt der Schulgemeinschaft.

So ein Klassentreffen hat Rochlitz auch noch nicht erlebt. Am Samstag fanden im Bürgerhaus Rochlitz mehrere Generationen zueinander. Die Ältesten hatten 1967 ihr Abitur in der Stadt an der Mulde gemacht, damals noch an der Erweiterten Oberschule (EOS) „Friedrich Engels“. Die Jüngsten waren vom Jahrgang 2022 des heutigen...
