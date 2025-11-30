Absolvententreffen des Gymnasiums Rochlitz: Wenn Schüler als Lehrer zurückkommen

So groß die Vielfalt der Lebenswege der Rochlitzer Gymnasiasten aus mehr als fünf Jahrzehnten auch sein mag - dieses Treffen am Samstag im Bürgerhaus steht für Zusammenhalt der Schulgemeinschaft.

So ein Klassentreffen hat Rochlitz auch noch nicht erlebt. Am Samstag fanden im Bürgerhaus Rochlitz mehrere Generationen zueinander. Die Ältesten hatten 1967 ihr Abitur in der Stadt an der Mulde gemacht, damals noch an der Erweiterten Oberschule (EOS) „Friedrich Engels". Die Jüngsten waren vom Jahrgang 2022 des heutigen...