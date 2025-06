Abzocke oder Gefahrenstelle - der neue Superblitzer steht jetzt in Rochlitz

In Rochlitz blitzt es – in beide Richtungen. Manche Bürger sind empört und fühlen sich abgezockt. Der Oberbürgermeister nennt nun Gründe, warum an der B 7 kontrolliert wird.

Kommentare wie „Wegelager" und „Abzocke" ließen in den Rochlitzer Facebook-Gruppen nicht lange auf sich warten, als am Donnerstag ein Bild vom Superblitzer gepostet wurde. Das mobile Gerät ist in Mittelsachsen auch aus „Gulaschkanone mit Mikrowellenaufsatz" bekannt - und gefürchtet. Geblitzt wird damit in beide Fahrtrichtungen.