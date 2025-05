Achtung, Autofahrer: Diese neuen Vollsperrungen gibt es in Mittelsachsen

Zahlreiche Baustellen führen aktuell zu Behinderungen. Neu gemeldet sind Sperrungen in Großschirma, im Halsbrücker Ortsteil Falkenberg, in Leubsdorf-Marbach und in Rochlitz.

Augustusburg: Marienberger Straße 16 (Webergasse), Brandschadensanierung Wohnhaus bis 30. Juni. Siedlung 8, Auswechslung Trinkwasser-Anschlussleitung, vom 15. bis 30. Mai.