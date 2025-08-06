Achtung Autofahrer: Dieser neue Blitzer in Döbeln ist nun scharf geschalten

Die Blitzersäule steht an einer Stelle, an der maximal Tempo 50 gilt. Die Stadt hatte das Tempolimit hier gesenkt und mit der gleichen Begründung die neue Anlage aufbauen lassen.

Die Döbelner Stadtverwaltung hat jetzt bestätigt, wovor „Freie Presse" bereits in der Montagausgabe gewarnt hat: Der neue stationäre Blitzer an der Bundesstraße 175 in Döbeln-Masten ist aktiviert worden. Seit Montag werden auf Höhe der Eisenbahnbrücke in Richtung Hartha von jenen Autofahrern Fotos gemacht, die die vorgeschriebene...