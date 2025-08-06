Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der neue Blitzer an der B175 in Döbeln-Masten macht jetzt auch Fotos.
Der neue Blitzer an der B175 in Döbeln-Masten macht jetzt auch Fotos. Bild: graf: EHL Media/Justin Kurowski
Rochlitz
Achtung Autofahrer: Dieser neue Blitzer in Döbeln ist nun scharf geschalten
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Blitzersäule steht an einer Stelle, an der maximal Tempo 50 gilt. Die Stadt hatte das Tempolimit hier gesenkt und mit der gleichen Begründung die neue Anlage aufbauen lassen.

Die Döbelner Stadtverwaltung hat jetzt bestätigt, wovor „Freie Presse“ bereits in der Montagausgabe gewarnt hat: Der neue stationäre Blitzer an der Bundesstraße 175 in Döbeln-Masten ist aktiviert worden. Seit Montag werden auf Höhe der Eisenbahnbrücke in Richtung Hartha von jenen Autofahrern Fotos gemacht, die die vorgeschriebene...
