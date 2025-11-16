Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Blick auf die Anschlussstelle Rochlitz der A 72.
Blick auf die Anschlussstelle Rochlitz der A 72. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Achtung Autofahrer: Staugefahr ab Montag auf A 72 nach Leipzig
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Nur noch eine Fahrbahn steht zwischen Rochlitz und Geithain ab dem 17. November zur Verfügung. Auch in der darauffolgenden Woche gibt es Einschränkungen.

In der neuen Woche besteht auf der A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig Staugefahr. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain - und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Vom 17. bis 21. November sowie am 24. und 25. November wird jeweils zwischen 7.30 und 16 Uhr eine Fahrbahn gesperrt. „Der Grund sind...
