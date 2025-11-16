Achtung Autofahrer: Staugefahr ab Montag auf A 72 nach Leipzig

Rochlitz
Nur noch eine Fahrbahn steht zwischen Rochlitz und Geithain ab dem 17. November zur Verfügung. Auch in der darauffolgenden Woche gibt es Einschränkungen.
In der neuen Woche besteht auf der A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig Staugefahr. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rochlitz und Geithain - und zwar in beiden Fahrtrichtungen. Vom 17. bis 21. November sowie am 24. und 25. November wird jeweils zwischen 7.30 und 16 Uhr eine Fahrbahn gesperrt. „Der Grund sind...
