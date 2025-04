Achtung Baustelle: Hauptstraße in Königsfeld ab Montag dicht

Vom 28. April bis voraussichtlich 9. Mai ist das Stück zwischen Schulstraße und Dorfstraße gesperrt. Die Fahrbahn wird erneuert.

Königsfeld.

Ab Montag, 28. April ist die Hauptstraße (S 49) in Königsfeld gesperrt. Laut dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) beginnen dann die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung zwischen Schulstraße und Dorfstraße. Es sollen nach einer Havarie Schäden an der Fahrbahn beseitigt werden. Dafür werde die Asphaltdeckschicht erneuert. Die Arbeiten sollen bis 9. Mai abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten belaufen sich laut Lasuv auf rund 20.000 Euro und werden vom Freistaat aus Steuermitteln finanziert. Die Umleitung aus Rochlitz kommend führt über die B 7 nach Geithain, weiter über die S 44 und ab Waldeshöh über die S 49 in Richtung Königsfeld. In der Gegenrichtung wird der Verkehr analog geführt. (fp)