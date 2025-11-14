Agraset in Naundorf: Unbekannte stehlen GPS-Technik

Die Technik wird auf dem Feld für genaues Arbeiten genutzt - doch nun haben sich Unbekannte auf einem Betriebsgelände zu schaffen gemacht.

Die Technik wird genutzt, um auf dem Feld geradeaus zu fahren und Teilflächen spezifisch bearbeiten zu können, erklärt Jan Gumpert, Vorstandsvorsitzender der Agraset Agrargenossenschaft Naundorf. Er spricht von Hightech in der Landwirtschaft, hier konkret von besonderen GPS-Empfängern. Doch nun sind zwei dieser Geräte vom Betriebsgelände... Die Technik wird genutzt, um auf dem Feld geradeaus zu fahren und Teilflächen spezifisch bearbeiten zu können, erklärt Jan Gumpert, Vorstandsvorsitzender der Agraset Agrargenossenschaft Naundorf. Er spricht von Hightech in der Landwirtschaft, hier konkret von besonderen GPS-Empfängern. Doch nun sind zwei dieser Geräte vom Betriebsgelände...