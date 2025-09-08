Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen.
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen. Bild: Mario Hösel
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen.
Die Feuerwehr Rochlitz (hier bei einer Übung) musste am Sonntag den Brand zunächst suchen. Bild: Mario Hösel
Rochlitz
Alarmierung für Rochlitzer Feuerwehr: Verwirrung um Einsatzort
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein kurioser Einsatz forderte die Rochlitzer Feuerwehr heraus. Trotz falscher Adresse fanden die 20 Einsatzkräfte den Brandort. Was war passiert?

Die Rochlitzer Feuerwehr hat einen recht kuriosen Einsatz erlebt. Am Sonntagnachmittag war sie wegen starker Rauchentwicklung und eines Brandes alarmiert worden. Allerdings stimmte der von der Leitstelle durchgegebene Einsatzort nicht. „Wir mussten einige Zeit suchen, bis wir den Brand gefunden hatten“, sagt Heiko Dost, Sprecher der Feuerwehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
20:00 Uhr
4 min.
Was wird aus der bunten Esse in Chemnitz? Kraftwerksbetreiber und Denkmalschutz schließen Vertrag
Chemnitzer Wahrzeichen, das technisch ausgedient hat: der Schornstein des Heizkraftwerks.
Das Unternehmen Eins Energie in Sachsen muss Teile seines stillgelegten Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz für die Nachwelt erhalten. Eine zentrale Frage aber bleibt bis 2026 weiter offen.
Michael Müller
09.09.2025
3 min.
Leitermann schließt sich Hagebau an: Was das für Kunden in Westsachsen bedeutet
Leitermann, hier der Markt in Remse, wird Franchise-Nehmer bei Hagebau.
Die Fassade des Leitermann-Marktes bei Glauchau ist saniert worden. Das hat mit einer strategisch wichtigen Entscheidung des Unternehmens zu tun. Was Kunden wissen sollten.
Stefan Stolp
12:00 Uhr
2 min.
Entwicklungen in Rochlitz: Bürgermeister steht Rede und Antwort
Der Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne steht am 9. September Rede und Antwort.
Welche Entwicklungen stehen in Rochlitz bevor? Oberbürgermeister Frank Dehne gibt dazu im Generationentreff umfassende Informationen.
Julia Czaja
20:07 Uhr
2 min.
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Regierungschef Tusk hat nach eigenen Angaben Hilfsangebote für die polnische Luftverteidigung bekommen.
Polen ist erschüttert: Erstmals musste eine große Zahl russischer Drohnen über dem Nato-Land abgeschossen werden. Warschau sucht den Schulterschluss mit den europäischen Partnern.
11.08.2025
1 min.
Lodernde Flammen an der B 175 bei Rochlitz rufen Feuerwehren auf den Plan
An der Molchstation an der B175 bei Spernsdorf wird – wie früher (Foto) – Gas abgefackelt.
Ein lodernder Feuerschein sorgte für Aufregung, doch die Feuerwehr rückte umsonst aus. Das steckt dahinter.
Alexander Christoph
Mehr Artikel