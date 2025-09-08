Alarmierung für Rochlitzer Feuerwehr: Verwirrung um Einsatzort

Ein kurioser Einsatz forderte die Rochlitzer Feuerwehr heraus. Trotz falscher Adresse fanden die 20 Einsatzkräfte den Brandort. Was war passiert?

Die Rochlitzer Feuerwehr hat einen recht kuriosen Einsatz erlebt. Am Sonntagnachmittag war sie wegen starker Rauchentwicklung und eines Brandes alarmiert worden. Allerdings stimmte der von der Leitstelle durchgegebene Einsatzort nicht. „Wir mussten einige Zeit suchen, bis wir den Brand gefunden hatten“, sagt Heiko Dost, Sprecher der Feuerwehr...