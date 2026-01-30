Altgeringswalde: Elektro-Mini rutscht auf B 176 in Straßengraben

Auf schneeglatter Fahrbahn geriet am Donnerstagabend ein Elektro-Mini ins Schleudern und landete im Straßengraben.

Am Donnerstagabend ist es auf der B 176 bei Altgeringswalde zu einem Verkehrsunfall mit einem Elektrofahrzeug gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war ein Mini Cooper aus Richtung Colditz in Fahrtrichtung Hartha unterwegs, als das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet, sich überschlug und im Straßengraben liegen blieb. Der...