Altgeringswalde: Zelle bietet Lesestoff rund um die Uhr

Leseratten in dem Geringswalder Ortsteil müssen nicht mehr fürchten, dass ihnen der Stoff ausgeht. Reichlich Nachschub gibt’s am Begegnungszentrum.

Die neueste Errungenschaft kommt in Blau-Grün daher. Denn Altgeringswalde verfügt jetzt über eine Buchtauschstation, die rund um die Uhr geöffnet hat. Auf dem Gelände des Begegnungszentrums an der Oberen Dorfstraße 60 platzierte ein ganzes Netzwerk Ehrenamtlicher kürzlich die „Bücher-Telefonzelle“. Statt Telefon- und Münzapparat...