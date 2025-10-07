Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Benno und Tilda; hinten Fabio und Sabine Grunert sowie André Winkler (v. l.).
Benno und Tilda; hinten Fabio und Sabine Grunert sowie André Winkler (v. l.). Bild: Marion Gründler
Benno und Tilda; hinten Fabio und Sabine Grunert sowie André Winkler (v. l.).
Benno und Tilda; hinten Fabio und Sabine Grunert sowie André Winkler (v. l.). Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Altgeringswalde: Zelle bietet Lesestoff rund um die Uhr
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leseratten in dem Geringswalder Ortsteil müssen nicht mehr fürchten, dass ihnen der Stoff ausgeht. Reichlich Nachschub gibt’s am Begegnungszentrum.

Die neueste Errungenschaft kommt in Blau-Grün daher. Denn Altgeringswalde verfügt jetzt über eine Buchtauschstation, die rund um die Uhr geöffnet hat. Auf dem Gelände des Begegnungszentrums an der Oberen Dorfstraße 60 platzierte ein ganzes Netzwerk Ehrenamtlicher kürzlich die „Bücher-Telefonzelle“. Statt Telefon- und Münzapparat...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
1 min.
Unbekannte entsorgen Altreifen illegal in Altgeringswalde
Unbekannte entsorgten dieser Tage Altreifen an der Heeresstraße in Altgeringswalde.
Dreister geht’s nicht. Offenbar brauchte jemand Platz in der Garage. Ausgediente Pneus landeten im Straßengraben der Heeresstraße.
Marion Gründler
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
06.10.2025
2 min.
Kreative aus Altgeringswalde zeigen Landleben
Die Kreativen (v. l.): Ingrid Thalheim, Ulla Heinicker, Iris Zschocke und Ute Eschner.
Vielfalt ist Trumpf beim Hoffest. Ob Pilzberatung, Herbstdekoration basteln oder Geschichtenerfinden, der Mix lässt kaum Wünsche offen.
Marion Gründler
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
Mehr Artikel