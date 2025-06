Amerikanischer Tulpenbaum erblüht nach 20 Jahren am Wechselburger Rathaus

Eine blühende Premiere: Der Amerikanische Tulpenbaum am Wechselburger Rathaus zeigt erstmals seine Blüten. Ein Fest zu Ehren des Baumes bringt Menschen zusammen. Welche Geschichte verbindet sich mit diesem Baum?

Nach 20 Jahren blüht der Amerikanische Tulpenbaum am Wechselburger Rathaus nun zum ersten Mal. Die Freude darüber war für die ehemalige Bürgermeisterin Renate Naumann, den Seniorenrat und Gäste der Anlass, das erste kleine Tulpenbaumblütenfest in Wechselburg zu feiern. Renate Naumann hatte einst zwei Tulpenbäume gekauft, einer wurde in...