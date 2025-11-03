An der Rochlitzer Berufsschule hält kein Dach mehr dicht

Rochlitz
Massive Schäden an Fassaden und Dächern sind an dem Gebäudekomplex festgestellt worden. Nun ist der Landkreis als Schulträger gefragt und kündigt eine mehr als zwei Millionen Euro teure Sanierung an.
Oberflächlich betrachtet zählt der Gebäudekomplex in Rochlitz zu den moderneren Schulhäusern im Landkreis. Doch wie sich herausgestellt hat, ist der Rochlitzer Schulteil des Beruflichen Schulzentrums (BSZ) Mittweida-Döbeln von massiven Schäden betroffen. An allen Dach- und Fassadenflächen tritt Regenwasser ein. Die Verglasungen sind nahezu...
