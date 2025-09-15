Andrang bei der Schützengilde Niedersteinbach: Verein plant Tunnelschießbahn

Die Schützengilde Niedersteinbach wächst stetig. Um die Trainingsbedingungen zu verbessern, will der Verein eine Tunnel-Schießbahn bauen. Der erste Schritt dazu ist nun getan.

Die Schützengilde Niedersteinbach hat derzeit 55 Mitglieder. Tendenz steigend. Eine steigende Nachfrage nach Vereinsmitgliedschaften bedeutet jedoch nicht automatisch, dass auch die Kapazitäten hinsichtlich der Schießstände steigen. Das will der Verein nun in absehbarer Zeit ändern. Er plant den Bau einer zweiläufigen Tunnelschießbahn, um...