Ansturm auf Netto in Rochlitz: Welche Angebote werden gekauft?

Rochlitz
Am Dienstag hat die Netto-Filiale nach Umbau wieder geöffnet. Der Andrang ist enorm: Es locken Rabatte, Aktionen und Sonderangebote.
Seit Dienstagmorgen hat die Netto-Filiale an der Poppitzer Straße 5a in Rochlitz wieder geöffnet. In einer Woche wurde der Markt umgestaltet und modernisiert. Es gibt breitere Gänge, eine zentrale Aktionsfläche und moderne Tiefkühlschränke. Die Kunden locken zum Neustart in dieser Woche neben einem Rabatten auch einige Sonderangebote, die...
