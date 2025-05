Apothekensterben in Sachsen: Penig trotzt dem Trend

Die Brücken-Apotheke in Penig hat eine Zukunft. Unter der Leitung von Kerstin Bäuml-Just wird sie Teil eines größeren Netzwerks. Patienten profitieren von kürzeren Wegen und mehr Verfügbarkeiten.

Macht sie zu oder findet sich noch einen Nachfolger? Wochenlang war unklar, was mit der Brücken-Apotheke in Penig geschieht, da sich für den in Rente gegangenen Inhaber zunächst kein Nachfolger fand. Nun ist klar: Die Apotheke bleibt bestehen und hat mit Kerstin Bäuml-Just eine neue Inhaberin. Sie vereint nun vier Apotheken unter einem Dach....