April 1945: Als Rochlitz amerikanisch war

Die Unsicherheit der Nachkriegszeit prägte das damalige Leben in Rochlitz. Ingeborg Grimm erinnert sich 80 Jahre danach an diese karge Zeit und an das Stoppeln auf Kartoffeläckern, aber auch an die Verhaftung ihres Vaters.

Frühjahr 1945. Die Niederlage des Deutschen Reichs zeichnet sich immer stärker ab. Am 14. April erreichen US-Soldaten Rochlitz, der östlichste von Amerikanern besetzte Punkt in Mitteldeutschland. Kanonenschüsse einer Panzereinheit hallen durch die Gegend und das Rasseln der Kettenfahrzeuge. „Wir waren vorgewarnt und gingen in die Keller",