Arbeitspflicht für Asylbewerber: Warum das Modellprojekt in Lunzenau startet

Rochlitz
Lunzenau. Der Bauhof in Lunzenau könnte Hilfe gebrauchen, doch freiwillig wollte in der Stadt kein Asylbewerber mithelfen. Daher wird im Ort gemeinsam mit dem Landkreis eine Arbeitspflicht eingeführt.
In Mittelsachsen gibt es bereits Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber auf freiwilliger Basis. Auch Lunzenau hat dieses Angebot gemacht – allerdings ohne Erfolg. Warum ist das Vorhaben gescheitert?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.