Arbeitspflicht für Asylbewerber: Warum das Modellprojekt in Lunzenau startet

Lunzenau. Der Bauhof in Lunzenau könnte Hilfe gebrauchen, doch freiwillig wollte in der Stadt kein Asylbewerber mithelfen. Daher wird im Ort gemeinsam mit dem Landkreis eine Arbeitspflicht eingeführt.

In Mittelsachsen gibt es bereits Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber auf freiwilliger Basis. Auch Lunzenau hat dieses Angebot gemacht – allerdings ohne Erfolg. Warum ist das Vorhaben gescheitert?