Arbeitspflicht für Asylbewerber: Wird Lunzenau zum Vorbild für weitere Orte?

Rochlitz
In Lunzenau wurden im Oktober erstmals Asylbewerber zur Arbeit verpflichtet. Das Landratsamt spricht von einem erfolgreichen Modellprojekt in der Region Rochlitz. Was bedeutet das?
Wenn die Lunzenauer dieser Tage durch ihre Parkanlagen oder die Innenstadt gehen, sehen sie eine aufgeräumte Stadt, gepflegte Grünflächen und kaum Müll. Dafür zeichnet in erster Linie der Bauhof verantwortlich, in diesem Herbst aber erstmals mit Unterstützung. Seit Mitte Oktober haben drei Asylbewerber mit angepackt.
