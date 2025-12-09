Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Lunzenau unterstützen seit Oktober drei Asylbewerber den städtischen Bauhof (Symbolfoto).
In Lunzenau unterstützen seit Oktober drei Asylbewerber den städtischen Bauhof (Symbolfoto). Bild: Christian Charisius/dpa
Ein Einsatzschwerpunkt war der Heinrich-Heine-Park in Lunzenau.
Ein Einsatzschwerpunkt war der Heinrich-Heine-Park in Lunzenau. Bild: Mario Hösel/Archiv
Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) ist mit dem Projekt bislang zufrieden.
Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) ist mit dem Projekt bislang zufrieden. Bild: Wiegand Sturm/Archiv
In Lunzenau unterstützen seit Oktober drei Asylbewerber den städtischen Bauhof (Symbolfoto).
In Lunzenau unterstützen seit Oktober drei Asylbewerber den städtischen Bauhof (Symbolfoto). Bild: Christian Charisius/dpa
Ein Einsatzschwerpunkt war der Heinrich-Heine-Park in Lunzenau.
Ein Einsatzschwerpunkt war der Heinrich-Heine-Park in Lunzenau. Bild: Mario Hösel/Archiv
Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) ist mit dem Projekt bislang zufrieden.
Lunzenaus Bürgermeister Ronny Hofmann (CDU) ist mit dem Projekt bislang zufrieden. Bild: Wiegand Sturm/Archiv
Rochlitz
Arbeitspflicht für Asylbewerber: Wird Lunzenau zum Vorbild für weitere Orte?
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lunzenau wurden im Oktober erstmals Asylbewerber zur Arbeit verpflichtet. Das Landratsamt spricht von einem erfolgreichen Modellprojekt in der Region Rochlitz. Was bedeutet das?

Wenn die Lunzenauer dieser Tage durch ihre Parkanlagen oder die Innenstadt gehen, sehen sie eine aufgeräumte Stadt, gepflegte Grünflächen und kaum Müll. Dafür zeichnet in erster Linie der Bauhof verantwortlich, in diesem Herbst aber erstmals mit Unterstützung. Seit Mitte Oktober haben drei Asylbewerber mit angepackt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
1 min.
Arbeitspflicht für Asylbewerber in Lunzenau: Start nach den Herbstferien
In Lunzenau sollen Asylbewerber künftig den Bauhof unterstützen (Symbolfoto).
Für das Modellprojekt des Landkreises Mittelsachsen gibt es jetzt konkrete Planungen und eine Stelle mehr. Woher kommen die Helfer für den Bauhof?
Falk Bernhardt
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
24.09.2025
4 min.
Arbeitspflicht für Asylbewerber: Warum das Modellprojekt in Lunzenau startet
Im Heinrich-Heine-Park in Lunzenau sollen Asylsuchende Grünpflege übernehmen. Für diese Arbeiten werden sie verpflichtet.
Der Bauhof in Lunzenau könnte Hilfe gebrauchen, doch freiwillig wollte in der Stadt kein Asylbewerber mithelfen. Daher wird im Ort gemeinsam mit dem Landkreis eine Arbeitspflicht eingeführt.
Falk Bernhardt
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
Mehr Artikel