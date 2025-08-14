Arras bei Geringswalde: Heimatverein erneuert Kita-Spielplatz

Das Projekt steht schon geraume Zeit auf dem Plan der Ehrenamtler aus dem Geringswalder Ortsteil. Zum Simson-Treffen soll der Spielplatz fertig sein.

30 Grad. Und die Männer vom Heimatverein Arras schippen unermüdlich. 50 Kubikmeter Kies müssen verteilt werden. Denn der Spielplatz neben dem Begegnungszentrum soll möglichst zum Simson-Treffen fertig sein. „Es wurde höchste Zeit“, urteilt Vereinschef Daniel Apel. „Das alte Spielgerät war in Teilen morsch und wurde jetzt getauscht;... 30 Grad. Und die Männer vom Heimatverein Arras schippen unermüdlich. 50 Kubikmeter Kies müssen verteilt werden. Denn der Spielplatz neben dem Begegnungszentrum soll möglichst zum Simson-Treffen fertig sein. „Es wurde höchste Zeit“, urteilt Vereinschef Daniel Apel. „Das alte Spielgerät war in Teilen morsch und wurde jetzt getauscht;...