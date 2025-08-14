Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vivien, Niklas, Daniel, Feenia und Lana (v. l.) fiebern der Fertigstellung entgegen.
Vivien, Niklas, Daniel, Feenia und Lana (v. l.) fiebern der Fertigstellung entgegen. Bild: Marion Gründler
Vivien, Niklas, Daniel, Feenia und Lana (v. l.) fiebern der Fertigstellung entgegen.
Vivien, Niklas, Daniel, Feenia und Lana (v. l.) fiebern der Fertigstellung entgegen. Bild: Marion Gründler
Rochlitz
Arras bei Geringswalde: Heimatverein erneuert Kita-Spielplatz
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Projekt steht schon geraume Zeit auf dem Plan der Ehrenamtler aus dem Geringswalder Ortsteil. Zum Simson-Treffen soll der Spielplatz fertig sein.

30 Grad. Und die Männer vom Heimatverein Arras schippen unermüdlich. 50 Kubikmeter Kies müssen verteilt werden. Denn der Spielplatz neben dem Begegnungszentrum soll möglichst zum Simson-Treffen fertig sein. „Es wurde höchste Zeit“, urteilt Vereinschef Daniel Apel. „Das alte Spielgerät war in Teilen morsch und wurde jetzt getauscht;...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:13 Uhr
2 min.
Glocken aus Zöblitz auf dem Weg nach Innsbruck
Millimeterarbeit beim Aushub der Glocken aus dem Turm der Zöblitzer Stadtkirche.
Die Glocken der Zöblitzer Stadtkirche haben ihre Reise zur Restaurierung angetreten. Ein spannendes Kapitel im Rahmen der großen Turmsanierung beginnt.
Jan Görner
08.08.2025
2 min.
Kult-Mopeds: Simson-Freunde treffen sich bei Geringswalde
Mit einem sogenannten Krause-Duo waren Fans aus Zetteritz angereist.
Nach dem überwältigenden Erfolg vom vergangenen Jahr setzen die Macher noch eins drauf und lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.
Marion Gründler
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
02.08.2025
4 min.
82 und kein bisschen müde: Das Geheimnis von Christine Liebers aus Arras bei Geringswalde
Christine Liebers aus Arras erfreut sich an der Vielzahl Blüten, die in über 200 Pflanzkübeln den Innenhof schmücken.
Zwölf-Stunden-Schichten sind für Christine Liebers Normalität. Die knapp 82-Jährige kann und will es nicht anders. Davon profitieren nicht nur ihre Kinder.
Marion Gründler
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:06 Uhr
2 min.
Zwei Menschen durch Schüsse an Moschee in Schweden verletzt
Medienberichten zufolge fand ein Freitagsgebet in der Moschee statt, als es zu dem Vorfall kam.
In der schwedischen Stadt Örebro findet in einer Moschee das Freitagsgebet statt, da sind plötzlich Schüsse zu hören. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes.
Mehr Artikel