Auf A 72 nach Leipzig droht Stau: Neue Baustelle bei Zwenkau

Wer von Rochlitz nach Leipzig auf der Autobahn unterwegs ist, muss ab Mittwoch bis Mitte Juli mit Verkehrsbehinderungen rechnen.

Auf der A 72 nach Leipzig muss schon ab dem 25. März mit Staus gerechnet werden. Grund dafür ist eine Sperrung der Anschlussstelle Zwenkau in Fahrtrichtung Leipzig. Deshalb wird der Verkehr in dem Bereich auf einer Länge von mehreren Kilometern in beiden Richtungen auf eine Spur eingeengt. Bis zum 13. Juli steht nur noch die Richtungsfahrbahn...