Auf haltendes Auto bei Seelitz aufgefahren - 57-Jähriger verletzt

Rochlitz
Der Schaden an den beteiligten Wagen fiel vergleichsweise hoch aus. Wie es dazu gekommen ist.
Verletzungen erlitten hat ein 57-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall, der am Donnerstag, 20. November, in Seelitz passiert ist. Das berichtete die Polizei. Der Auffahrunfall ist gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 250 geschehen. Ein 57-jähriger Mann war zu dieser Zeit mit einem Personenwagen der Marke Kia unterwegs. Eine 64-jährige Frau hielt...
