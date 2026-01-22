Ausbau der Bahnhofstraße in Penig: Wann es losgeht und welche Umleitungen auf Autofahrer zukommen

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bahnhofstraße in Penig hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wird voraussichtlich ab Frühjahr grundhaft ausgebaut. Zwei Millionen Euro investieren Stadt, Landkreis und ZWA.
Die Bahnhofstraße in Penig hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wird voraussichtlich ab Frühjahr grundhaft ausgebaut. Zwei Millionen Euro investieren Stadt, Landkreis und ZWA. Bild: Julia Czaja
In diesem Jahr beginnt der grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße in Penig. Der Kreisverkehr soll im nächsten Jahr folgen.
In diesem Jahr beginnt der grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße in Penig. Der Kreisverkehr soll im nächsten Jahr folgen. Bild: Tilo Steiner
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
An der Erich-Kästner-Grundschule Penig sorgen mehrere Verkehrshelferinnen am Morgen für einen sicheren Weg über die Straße.
An der Erich-Kästner-Grundschule Penig sorgen mehrere Verkehrshelferinnen am Morgen für einen sicheren Weg über die Straße. Bild: Mario Hösel/Archiv
Die Bahnhofstraße in Penig hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wird voraussichtlich ab Frühjahr grundhaft ausgebaut. Zwei Millionen Euro investieren Stadt, Landkreis und ZWA.
Die Bahnhofstraße in Penig hat ihre besten Zeiten hinter sich. Sie wird voraussichtlich ab Frühjahr grundhaft ausgebaut. Zwei Millionen Euro investieren Stadt, Landkreis und ZWA. Bild: Julia Czaja
In diesem Jahr beginnt der grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße in Penig. Der Kreisverkehr soll im nächsten Jahr folgen.
In diesem Jahr beginnt der grundhafte Ausbau der Bahnhofstraße in Penig. Der Kreisverkehr soll im nächsten Jahr folgen. Bild: Tilo Steiner
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Die Kreuzung an der Kästner-Grundschule Penig (Bahnhofstraße / Kohlestraße) soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden. Bild: Mario Hösel/Archiv
An der Erich-Kästner-Grundschule Penig sorgen mehrere Verkehrshelferinnen am Morgen für einen sicheren Weg über die Straße.
An der Erich-Kästner-Grundschule Penig sorgen mehrere Verkehrshelferinnen am Morgen für einen sicheren Weg über die Straße. Bild: Mario Hösel/Archiv
Rochlitz
Ausbau der Bahnhofstraße in Penig: Wann es losgeht und welche Umleitungen auf Autofahrer zukommen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bevor der neue Kreisverkehr an der Grundschule entsteht, wird die Bahnhofstraße in Penig grundhaft ausgebaut. Nun gibt es erste Zeitpläne und Umleitungsideen für das zwei Millionen Euro teure Vorhaben.

An der Erich-Kästner-Grundschule in Penig bietet sich jeden Morgen das gleiche Bild: Mehrere Schülerlotsen stehen an verschiedenen Stellen bereit, um die Schülerinnen und Schüler gefahrlos zur Schule zu bringen. Die Schule liegt an der Kreuzung von Bahnhof- und Kohlestraße, die in beiden Richtungen für Autofahrer nur schlecht einsehbar ist....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
14.10.2025
2 min.
Eltern in Penig atmen auf: Schulweg zur Grundschule wird sicherer
Die Kreuzung an der Grundschule Penig soll durch einen Kreisverkehr ersetzt werden.
Grundschüler in Penig kommen schwer über die Straße. Nun soll die Bahnhofstraße ausgebaut werden. Wann geht es los und wie geht es danach weiter?
Julia Czaja, Grit Baldauf
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
02.01.2026
4 min.
Chursdorfer Straße: Erneuter Millionen-Ausbau in Penig geplant
In Penig wird die Chursdorfer Straße weiter ausgebaut. Rund 460 Meter Straße, Stützwände und Brücken in Zufahrten werden erneuert. Kostenpunkt: rund 3,8 Millionen Euro.
Der Straßenbau in Chursdorf war bisher eines der teuersten Projekte der Stadt. Nun plant Penig mit 3,8 Millionen Euro eine Fortsetzung. Doch das ist nicht die einzige Großbaustelle in nächster Zeit.
Julia Czaja
Mehr Artikel