Ausbau der Bahnhofstraße in Penig: Wann es losgeht und welche Umleitungen auf Autofahrer zukommen

Bevor der neue Kreisverkehr an der Grundschule entsteht, wird die Bahnhofstraße in Penig grundhaft ausgebaut. Nun gibt es erste Zeitpläne und Umleitungsideen für das zwei Millionen Euro teure Vorhaben.

An der Erich-Kästner-Grundschule in Penig bietet sich jeden Morgen das gleiche Bild: Mehrere Schülerlotsen stehen an verschiedenen Stellen bereit, um die Schülerinnen und Schüler gefahrlos zur Schule zu bringen. Die Schule liegt an der Kreuzung von Bahnhof- und Kohlestraße, die in beiden Richtungen für Autofahrer nur schlecht einsehbar ist....