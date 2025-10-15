Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einweihung der Ausstellung in Penig; (v. l.) Ringo Gründel, Jan Sobe und Judy Breitenborn.
Einweihung der Ausstellung in Penig; (v. l.) Ringo Gründel, Jan Sobe und Judy Breitenborn. Bild: Bianka Scholz
Rochlitz
Ausstellung in Geringswalde zeigt Gräuel im KZ-Lager Penig
Von Marion Gründler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Laufe der zurückliegenden zehn Jahre trugen die Initiatoren Material zum einstigen Außenlager zusammen. Jetzt werden die Ergebnisse präsentiert.

Sie lassen die Präsentation nicht losgelöst stehen: Wer nach der Sichtung des Materials zum Außenlager des KZ Buchenwald mehr darüber erfahren will, was sich in Penig ereignete, hat neben einer Ausstellung zum Thema auch noch die Gelegenheit, mit den Machern zu sprechen. So trugen Ringo Gründel und Jan Sobe von der Peniger Bürgerinitiative...
14:30 Uhr
2 min.
Medaille sicher: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale
Im EM-Halbfinale: Annett Kaufmann und das deutsche Tischtennis-Team eilen bei der EM in Zadar von Sieg zu Sieg.
Jetzt fehlen den deutschen Frauen nur noch zwei Siege bis zum EM-Titel im Tischtennis. Eine Medaille ist Annett Kaufmann und Co. aber auch nach dem Sieg gegen Schweden nicht mehr zu nehmen.
12:30 Uhr
3 min.
Was Jugendliche aus Rochlitz zur Brücke von Arnheim bringt
Die Gedenkstättenfahrt des Jugendladens führte die Gruppe zunächst zum Schloss Colditz.
Ein Projekt, das Geschichte lebendig macht: Junge Menschen aus der Region erkunden originale Schauplätze des Zweiten Weltkrieges und besuchen Gedenkstätten. Die Reise führt bis in die Normandie.
Falk Bernhardt
14:30 Uhr
2 min.
Ermittlungen zum Tod Fabians - Tümpel abgepumpt
Einsatzkräfte haben bei ihren Ermittlungen zum Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow erneut einen Tümpel im Bereich des Fundortes der Leiche in den Blick genommen.
Nach dem Fund des toten achtjährigen Jungen Fabian kehren Ermittler zurück an den Fundort südwestlich von Güstrow. Sie nehmen einen Bereich in den Blick, der zuvor schon im Fokus lag.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
21.05.2025
1 min.
KZ-Außenlager in Penig: Wanderausstellung im nächsten Jahr auch im Ausland zu sehen
Die Ausstellung zum KZ-Außenlager Penig war im Freien Gymnasium zu sehen.
Mehr als 700 Zwangsarbeiterinnen waren im Jahr 1945 in dem Lager eingesperrt. Über ihr Schicksal wird bald auch auf Ungarisch berichtet.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel