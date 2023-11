Autobahn 14 wegen Feuerwehreinsatz voll gesperrt

Die A 14 zwischen Döbeln-Nord und Döbeln-Ost ist am Samstagnachmittag zeitweise voll gesperrt worden. Der Einsatz galt einem brennenden Auto.

Ein brennendes Auto auf der A 14 zwischen den Abfahrten Döbeln-Nord und Döbeln-Ost ist der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Samstagnachmittag gewesen. In der Folge wurde die Autobahn in Richtung Dresden voll gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Erst gegen 14 Uhr wurde die Fahrbahn auf einer Spur wieder freigegeben. Gegen 13.15...