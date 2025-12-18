Autocenter Geringswalde: Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren

Rochlitz
Die Anzahl der Insolvenzen nimmt in Mittelsachsen weiter zu. Auch ein Autohändler aus Geringswalde ist betroffen. Doch die Auswirkungen sind andere, als in der Kleinstadt vermutet werden.
Rund 30 Unternehmen aus Mittelsachsen haben in diesem Jahr bereits Insolvenz anmelden müssen. Ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Damals waren es lediglich18. Nun hat es ein Unternehmen aus Geringswalde erwischt: Die Autocenter Schliebe GmbH & Co. KG an der Dresdener Straße 171.
