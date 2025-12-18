MENÜ
Das Autocenter Schliebe wird aufgelöst. Bestehen bleibt aber die Zyndwerk GmbH.
Das Autocenter Schliebe wird aufgelöst. Bestehen bleibt aber die Zyndwerk GmbH.
Rochlitz
Autocenter Geringswalde: Amtsgericht eröffnet Insolvenzverfahren
Von Marion Gründler
Die Anzahl der Insolvenzen nimmt in Mittelsachsen weiter zu. Auch ein Autohändler aus Geringswalde ist betroffen. Doch die Auswirkungen sind andere, als in der Kleinstadt vermutet werden.

Rund 30 Unternehmen aus Mittelsachsen haben in diesem Jahr bereits Insolvenz anmelden müssen. Ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr. Damals waren es lediglich18. Nun hat es ein Unternehmen aus Geringswalde erwischt: Die Autocenter Schliebe GmbH & Co. KG an der Dresdener Straße 171.
