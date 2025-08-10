Autofahrer in Geringswalde: Falsch geparkt - und mit Alkohol im Blut aufgeflogen

Ein 65-Jähriger muss nach einer Tour am Wochenende den Führerschein abgeben.

Ein Parkverstoß hat am Samstagmorgen in Geringswalde Polizisten auf eine Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag berichtete, fiel einem Streifenteam des Reviers Rochlitz gegen 10.20 Uhr in der Dresdner Straße ein Skoda auf, der unerlaubt halb auf dem Gehweg parkte. Die Beamten wendeten, um den Fahrer zu...