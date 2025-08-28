Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einen Wert von gut 2 Promille „pustete“ ein Autofahrer am Mittwoch in Döbeln. Bild: Sina Schuldt/dpa
Einen Wert von gut 2 Promille „pustete“ ein Autofahrer am Mittwoch in Döbeln. Bild: Sina Schuldt/dpa
Rochlitz
Autofahrer mit gut 2 Promille in Döbeln unterwegs
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Polizisten kontrollierten einen Mitsubishi-Fahrer am Mittwochabend. Dem „Pusten“ folgte eine Blutentnahme.

Döbeln.

Ein Autofahrer hat am frühen Mittwochabend in der Innenstadt von Döbeln betrunken einen Mitsubishi gelenkt. Am Körnerplatz unterzogen Polizisten gegen 19.10 Uhr den Fahrer und sein Fahrzeug einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Chemnitz mit. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,08 Promille. Für den Mann folgte daraufhin eine Blutentnahme. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Und um den Sachverhalt auch aktenkundig zu machen, fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, deren Folgen der Mann nun entgegensieht. (kru)

