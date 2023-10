Autoscheibe in Rochlitz eingeschlagen - Handtasche aus dem Wagen gestohlen

Mehrere Hundert Euro, Ausweise und Geldkarten weg.

Rochlitz.

Eine Handtasche mit Geld und Ausweisen wurde am Mittwoch, 4. Oktober, in Rochlitz aus einem Auto gestohlen. Das hat die Polizei berichtet. Geschehen ist der Diebstahl zwischen 10.45 und 11.45 Uhr. Die Täter hatten die Seitenscheibe eines Opel eingeschlagen. Der Wagen war an der Brückenstraße nahe des Friedhofes geparkt. Die Handtasche war unter einem Sitz versteckt. In der Tasche befanden sich Ausweise, Geld- und Kundenkarten sowie mehrere Hundert Euro. Zudem blieb ein Schaden von etwa 300 Euro am Fahrzeug zurück. Die Polizei rät, Wertgegenstände oder Taschen nicht in Fahrzeugen liegen zu lassen. Das erspare zeitaufwendige Behördengänge und kostenintensive Werkstattbesuche. Diebe kennen die Verstecke, versichern die Beamten. (lk)