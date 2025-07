B 107 in Rochlitz: Was ist mit der zweiten Baustelle?

In den letzten Wochen wurde die Fahrt zur Geduldsprobe in Rochlitz. Doch Erleichterung ist in Sicht. An der Leipziger Straße rollt der Verkehr, an der Brückenstraße ist es bald soweit.

Wer die letzte Zeit eine der Hauptverkehrsadern von Rochlitz entlanggefahren ist, brauchte Geduld. An zwei Stellen der innerörtlichen B 107, und zwar an der Leipziger Straße und an der Brückenstraße, sorgten Baustellen für Behinderungen. Nur eine Fahrspur war beziehungsweise ist frei.