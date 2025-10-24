B 107: Straße von Rochlitz nach Colditz dicht

Ein Kilometer voller Herausforderungen: Die Sanierung der B 107 zwischen Rochlitz und Colditz fordert Geduld und bringt Umwege.

Die B 107 zwischen Rochlitz und Möseln ist bereits saniert. Nun folgt der nächste Abschnitt. Ab dem 27. Oktober wird von dort die Straße bis zur Gabelung der Geithainer Straße in Colditz (S 44) auf einer Länge von etwas mehr als einem Kilometer hergerichtet. Zunächst wird laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr der Belag abgefräst,...