B 175 in Rochlitz: Unfall mit E-Auto auf der Leipziger Straße

Rochlitz
Nichts geht mehr aktuell auf der Bundesstraße in Rochlitz. Auf Höhe Gärtnerstraße ist ein Mini mit Elektro-Antrieb auf einen Van aufgefahren.
Punkt 15.30 Uhr ertönte am Mittwoch die Sirene in Rochlitz. Auf der Leipziger Straße gab es in Höhe der Gärtnerstraße stadtauswärts einen Unfall. Ein Mini in der E-Version war auf einen Van aufgefahren. Dabei gab es wohl auch mindestens eine verletzte Person, die im Krankenwagen behandelt wurde.
