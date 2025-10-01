Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein E-Mini fuhrt am Mittwoch auf der B 175 auf einen Van auf.
Ein E-Mini fuhrt am Mittwoch auf der B 175 auf einen Van auf. Bild: Falk Bernhardt
Ein E-Mini fuhrt am Mittwoch auf der B 175 auf einen Van auf.
Ein E-Mini fuhrt am Mittwoch auf der B 175 auf einen Van auf. Bild: Falk Bernhardt
Rochlitz
B 175 in Rochlitz: Unfall mit E-Auto auf der Leipziger Straße
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nichts geht mehr aktuell auf der Bundesstraße in Rochlitz. Auf Höhe Gärtnerstraße ist ein Mini mit Elektro-Antrieb auf einen Van aufgefahren.

Punkt 15.30 Uhr ertönte am Mittwoch die Sirene in Rochlitz. Auf der Leipziger Straße gab es in Höhe der Gärtnerstraße stadtauswärts einen Unfall. Ein Mini in der E-Version war auf einen Van aufgefahren. Dabei gab es wohl auch mindestens eine verletzte Person, die im Krankenwagen behandelt wurde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
12.09.2025
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
30.09.2025
2 min.
Rettungshubschrauber gefordert: 10 Monate altes Baby bei Unfall in Rochlitz schwer verletzt
 3 Bilder
Ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen.
Schwerer Crash mit vier Schwerverletzten auf der S 250 zwischen Rochlitz und Erlau. Die Mittweidaer Straße ist nun wieder frei.
Falk Bernhardt
Mehr Artikel