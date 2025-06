B 7 in Geithain ab Montag dicht

Die Bauarbeiten auf der B 7 in Geithain starten am 30. Juni. Auf rund 370 Metern wird die Asphaltdeckschicht erneuert. Auch Arbeiten an Trinkwasser- und Mittelspannungsleitungen sind geplant. Was bedeutet das für den Verkehr?

Am 30. Juni beginnen die Bauarbeiten zur Fahrbahnerneuerung der B 7 in Geithain. Auf einer Länge von rund 370 Metern, vom Netto-Markt bis zum Autohaus, wird die Asphaltdeckschicht vollständig erneuert, teilt das Landesstraßenbauamt mit. Nach Abschluss der Baumaßnahmen erhält die Straße eine neue Fahrbahnmarkierung. Parallel dazu werden...