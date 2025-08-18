Badfest, Bagger und Gebell: Wie die Freibäder rund um Rochlitz und Mittweida den Sommer verlängern

Rochlitz
Die 30-Grad-Marke soll vorerst nicht mehr geknackt werden. Aber nachdem der Juli ins Wasser gefallen war, locken nun viele Freibäder mit Aktionen. Erstmals gibt es Hundeschwimmen auch in Hainichen.
Kaum waren die Sommerferien vorbei, wurde es wieder richtig heiß. Einige Schulen mussten sogar hitzefrei oder verkürzten Unterricht ausrufen. So wurden die Freibäder nochmals gestürmt, Kommunen reagierten mit längeren Öffnungszeiten. Die große Hitzewelle ist erst mal vorbei, doch es soll sommerlich warm und auch trocken bleiben. Aber wie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.