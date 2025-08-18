Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Badfest, Bagger und Gebell: Wie die Freibäder rund um Rochlitz und Mittweida den Sommer verlängern

Baden bis Weihnachten? Natürlich nicht, aber ein Hingucker ist er schon, der aus dem Eis einer Kühltruhe gebaute Schneemann im Freibad Sachsenburg.
Bild: Anton Lunze/Bad
Baden bis Weihnachten? Natürlich nicht, aber ein Hingucker ist er schon, der aus dem Eis einer Kühltruhe gebaute Schneemann im Freibad Sachsenburg.
Baden bis Weihnachten? Natürlich nicht, aber ein Hingucker ist er schon, der aus dem Eis einer Kühltruhe gebaute Schneemann im Freibad Sachsenburg. Bild: Anton Lunze/Bad
Rochlitz
Badfest, Bagger und Gebell: Wie die Freibäder rund um Rochlitz und Mittweida den Sommer verlängern
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 30-Grad-Marke soll vorerst nicht mehr geknackt werden. Aber nachdem der Juli ins Wasser gefallen war, locken nun viele Freibäder mit Aktionen. Erstmals gibt es Hundeschwimmen auch in Hainichen.

Kaum waren die Sommerferien vorbei, wurde es wieder richtig heiß. Einige Schulen mussten sogar hitzefrei oder verkürzten Unterricht ausrufen. So wurden die Freibäder nochmals gestürmt, Kommunen reagierten mit längeren Öffnungszeiten. Die große Hitzewelle ist erst mal vorbei, doch es soll sommerlich warm und auch trocken bleiben. Aber wie...
