Bäume zur Geburt und zu Hochzeiten: kreative Ideen für den Rochlitzer Stadtwald gesucht

Der Stadtwald in Rochlitz nimmt langsam Gestalt an. Geduld und Durchhaltevermögen sind dennoch gefragt. Der grüne Stammtisch will das Projekt weiter vorantreiben. Aber wie?

Es braucht Geduld. Und Durchhaltevermögen. Außerdem ein bisschen Fantasie. Zwar wurden vor zwei Jahren auf dem Gelände des früheren Hartplatzes, der seit der Flut im Jahr 2013 brachliegt, die ersten Setzlinge und Solitärbäume in den Boden gebracht. Doch bis der Stadtwald in Rochlitz seinem Namen gerecht wird, werden noch Jahre vergehen. Es braucht Geduld. Und Durchhaltevermögen. Außerdem ein bisschen Fantasie. Zwar wurden vor zwei Jahren auf dem Gelände des früheren Hartplatzes, der seit der Flut im Jahr 2013 brachliegt, die ersten Setzlinge und Solitärbäume in den Boden gebracht. Doch bis der Stadtwald in Rochlitz seinem Namen gerecht wird, werden noch Jahre vergehen.