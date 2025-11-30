Bahnhofsweihnacht lockt Neugierige nach Amerika bei Penig

Ein Blick in die von Marco und Simone Elze neu geschaffenen Ferienwohnungen im Bahnhofsgebäude war möglich. Warum die Besucher staunten.

Die kleine feine Bahnhofsweihnacht hat am Samstag, 29. November, viele neugierige Besucher nach Amerika bei Penig gelockt. Wer wollte, konnte auch einen Blick in die von Marco und Simone Elze neu geschaffenen Ferienwohnungen im Bahnhofsgebäude werfen. „Toll“, „sehr schön“ oder „das hätten wir nicht so erwartet“, war zu hören.