Andreas Wende (r.) und Jörg Eidner haben auf ihrer Diesellok den Kobold Grinch getroffen.
Andreas Wende (r.) und Jörg Eidner haben auf ihrer Diesellok den Kobold Grinch getroffen.
Marco und Simone Elze (v. r.) begrüßen Mitglieder der Bilz-Familie in Amerika.
Marco und Simone Elze (v. r.) begrüßen Mitglieder der Bilz-Familie in Amerika.
Auch der Weihnachtsmann hatte sich auf den Weg nach Amerika gemacht um die jüngsten Besucher mit kleinen Gaben zu erfreuen.
Auch der Weihnachtsmann hatte sich auf den Weg nach Amerika gemacht um die jüngsten Besucher mit kleinen Gaben zu erfreuen.
Rochlitz
Bahnhofsweihnacht lockt Neugierige nach Amerika bei Penig
Von Andrea Funke
Ein Blick in die von Marco und Simone Elze neu geschaffenen Ferienwohnungen im Bahnhofsgebäude war möglich. Warum die Besucher staunten.

Die kleine feine Bahnhofsweihnacht hat am Samstag, 29. November, viele neugierige Besucher nach Amerika bei Penig gelockt. Wer wollte, konnte auch einen Blick in die von Marco und Simone Elze neu geschaffenen Ferienwohnungen im Bahnhofsgebäude werfen. „Toll“, „sehr schön“ oder „das hätten wir nicht so erwartet“, war zu hören.
