Bauen mit Lehm: Neuer Giebel für die Kulturscheune Weiditz

Ein Projekt mit Geschichte: Der Giebel der Kulturscheune Weiditz wird traditionell mit Lehm verputzt. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen.

Nur wenige Kilometer von Rochlitz entfernt, ist auf einem Vierseitenhof in einem Ortsteil der Gemeinde Königsfeld vor einigen Jahren neues Leben eingezogen. In den vergangenen Wochen wurde an der Kulturscheune Weiditz an der Dorfstraße wieder gebaut. Der Giebel, der im Mai schon neues Fachwerk erhalten hatte, wurde auf traditionelle Art mit Lehm...