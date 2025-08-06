Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der übervolle Apfelbaum blockierte eine Straße in Penig.
Der übervolle Apfelbaum blockierte eine Straße in Penig. Bild: Thomas Cramer/FFW
Der übervolle Apfelbaum blockierte eine Straße in Penig.
Der übervolle Apfelbaum blockierte eine Straße in Penig. Bild: Thomas Cramer/FFW
Rochlitz
Baum blockiert Straße: Feuerwehr Penig muss Äpfel ernten
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr Penig wurde zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein übervoller Apfelbaum behinderte den Verkehr.

Mit der Meldung „Baum auf Straße“ haben die Feuerwehren immer wieder mal zu tun, meist nach Stürmen oder zu viel Schnee. In diesem Sommer gibt es wohl eine neue Gefahr, mit der sich nun die Freiwillige Feuerwehr Penig konfrontiert sah. Am Ortsausgang Penig in Richtung Thierbach war am Dienstagabend ein Baum auf die Straße gefallen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
26.07.2025
2 min.
Betrunken gegen den Baum: Unfall mit Sattelzug auf der alten B 95 in Penig
Ein Lkw mit Sattelauflieger fuhr am Samstag auf der S57 in Penig gegen einen Baum.
Ein zerstörtes Fahrerhaus - und ein Lkw-Fahrer im Nordwesten von Mittelsachsen mit viel Glück im Unglück. Die Polizei ermittelt nun wegen Alkohol am Steuer.
Falk Bernhardt
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
02.07.2025
1 min.
Nach Unfall: Telefonmast in Obergräfenhain kippt um
Nach Unfall in Obergräfenhain: Der Mast ist abgebrochen, die Leitung blieb unbeschädigt.
In Penig rückte die Feuerwehr zu einem kuriosen Einsatz aus. Ein Telefonmast brach ab und sorgte für ein unvorhergesehenes Bild vor Ort.
Julia Czaja
Mehr Artikel