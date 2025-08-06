Baum blockiert Straße: Feuerwehr Penig muss Äpfel ernten

Rochlitz
Die Feuerwehr Penig wurde zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Ein übervoller Apfelbaum behinderte den Verkehr.
Mit der Meldung „Baum auf Straße“ haben die Feuerwehren immer wieder mal zu tun, meist nach Stürmen oder zu viel Schnee. In diesem Sommer gibt es wohl eine neue Gefahr, mit der sich nun die Freiwillige Feuerwehr Penig konfrontiert sah. Am Ortsausgang Penig in Richtung Thierbach war am Dienstagabend ein Baum auf die Straße gefallen.
