Baum stürzt auf Straße in Niedersteinbach

Rochlitz
Feuerwehrleute aus zwei Peniger Ortsteilen haben dafür gesorgt, dass der Baum kein Hindernis mehr darstellt. Aber auch die Polizei wurde hinzugezogen.
Es war offensichtlich eine Folge von Altersschwäche, die eine auf einem Privatgrundstück stehende Birke im Peniger Ortsteil Niedersteinbach zu Fall gebracht hat. Der Baum ist auf die Obersteinbacher Straße gestürzt. Am Mittwoch, 8.26 Uhr wurde die Feuerwehr um Technische Hilfe in der Angelegenheit gebeten. Mit Unterstützung eines Radladers...
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