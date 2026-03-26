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Wegen eines umgestürzten Baums sind Feuerwehr und Polizei nach Niedersteinbach gerufen worden.
Wegen eines umgestürzten Baums sind Feuerwehr und Polizei nach Niedersteinbach gerufen worden. Foto: Matthias Bein/dpa/Archiv
Wegen eines umgestürzten Baums sind Feuerwehr und Polizei nach Niedersteinbach gerufen worden.
Wegen eines umgestürzten Baums sind Feuerwehr und Polizei nach Niedersteinbach gerufen worden. Foto: Matthias Bein/dpa/Archiv
Rochlitz
Baum stürzt auf Straße in Niedersteinbach
Redakteur
Von Jan Leißner
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Feuerwehrleute aus zwei Peniger Ortsteilen haben dafür gesorgt, dass der Baum kein Hindernis mehr darstellt. Aber auch die Polizei wurde hinzugezogen.

Es war offensichtlich eine Folge von Altersschwäche, die eine auf einem Privatgrundstück stehende Birke im Peniger Ortsteil Niedersteinbach zu Fall gebracht hat. Der Baum ist auf die Obersteinbacher Straße gestürzt. Am Mittwoch, 8.26 Uhr wurde die Feuerwehr um Technische Hilfe in der Angelegenheit gebeten. Mit Unterstützung eines Radladers...
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