Baumpflanzaktion in Geringswalde: Ein lebendiges Denkmal für verstorbenen Altbürgermeister Rainer Eckert

Rochlitz
Am Radweg in Nähe des einstigen Bahnwärterhäuschens könnte eine kleine Allee entstehen. Zumindest ist ein Anfang gemacht. Die Aktion könnte Nachahmer finden.
Pflanzlochgraben mit vollem Körpereinsatz: Eine Baumpflanzaktion der besonderen Art packte am 19. August die Linksfraktion des Geringswalder Stadtrates an. „Wir wollen damit unseren ehemaligen Bürgermeister Rainer Eckert ehren“, teilte Linkspolitiker und Fraktionsmitglied David Rausch mit. Eckert war nach langer schwerer Krankheit am 23....
