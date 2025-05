Bei Karls Erlebnis-Dorf: Zwei Autos in Unfall verwickelt – zwei Verletzte

Unfall nahe Karls Erlebnis-Dorf: Eine 40-jährige Kia-Fahrerin kollidiert mit einem Mazda auf der B169. Zwei Menschen werden dabei verletzt.

Bei einem Unfall in Döbeln am Samstagnachmittag sind zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahnauffahrt Döbeln-Nord. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, stießen an der Kreuzung zur Bundesstraße 169 zwei Fahrzeuge zusammen. Eine 40-jährige Frau überquerte mit ihrem Kia die Ampelkreuzung an der...