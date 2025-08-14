Bekannt aus „Big Brother“: Nicos aus Rochlitz und sein auffälliger Polizei-Anhänger

Rochlitz
Durch die TV-Sendung „Big Brother“ wurde Nicos Große bekannt. Doch beim Opeltreffen in Wingendorf bei Oederan war der Rochlitzer weniger der Star, sondern vielmehr sein markantes Auto.
Wenn Nicos Große auf Autotreffen in ganz Deutschland unterwegs ist, ist sein Fahrzeug meist ein Hingucker. Denn der 29-Jährige fährt ein Auto samt Anhänger, das auf den ersten Blick einem Polizeiwagen ähnelt. Vor wenigen Tagen war der Autofan mit dem Gespann zum Opeltreffen im Oederaner Ortsteil Wingendorf zu Gast.
