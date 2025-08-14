Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nicos Große schlief beim Opeltreffen in Wingendorf in seinem „Polizei-Anhänger“.
Nicos Große schlief beim Opeltreffen in Wingendorf in seinem „Polizei-Anhänger". Bild: Claudia Dohle
Nicos Große schlief beim Opeltreffen in Wingendorf in seinem „Polizei-Anhänger“.
Nicos Große schlief beim Opeltreffen in Wingendorf in seinem „Polizei-Anhänger“. Bild: Claudia Dohle
Rochlitz
Bekannt aus „Big Brother“: Nicos aus Rochlitz und sein auffälliger Polizei-Anhänger
Von Claudia Dohle
Durch die TV-Sendung „Big Brother“ wurde Nicos Große bekannt. Doch beim Opeltreffen in Wingendorf bei Oederan war der Rochlitzer weniger der Star, sondern vielmehr sein markantes Auto.

Wenn Nicos Große auf Autotreffen in ganz Deutschland unterwegs ist, ist sein Fahrzeug meist ein Hingucker. Denn der 29-Jährige fährt ein Auto samt Anhänger, das auf den ersten Blick einem Polizeiwagen ähnelt. Vor wenigen Tagen war der Autofan mit dem Gespann zum Opeltreffen im Oederaner Ortsteil Wingendorf zu Gast.
