Betrunken gegen den Baum: Unfall mit Sattelzug auf der alten B 95 in Penig

Ein zerstörtes Fahrerhaus - und ein Lkw-Fahrer im Nordwesten von Mittelsachsen mit viel Glück im Unglück. Die Polizei ermittelt nun wegen Alkohol am Steuer.

Ein Lkw mit Anhänger ist am Samstagmorgen gegen 7 Uhr auf der S57 in Penig in Fahrtrichtung Chemnitz auf gerader Strecke gegen einen Baum am Straßenrand gefahren. Der Fahrer kam schwerstverletzt in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens hat die Polizei inzwischen auf rund 120.000 Euro beziffert. Der Bergung gestaltete sich laut Lagezentrum...