Blitzer-Krone in Mittelsachsen neu vergeben: Schlegel muss den Titel abtreten

Die Rangliste der stationären Blitzer hat einen neuen Spitzenreiter: der steht in der Ortsdurchfahrt von Naundorf. Insgesamt wurden weniger Fälle erfasst, wofür es eine einfache Erklärung gibt.

„Der König ist tot, es lebe der König." Frei nach der Formel gibt es einen neuen Spitzenreiter bei den von stationären Blitzern in Mittelsachsen erfassten Tempoverstößen: Die Anlage in der Ortsdurchfahrt des Hainichener Ortsteils Schlegel hatte im Jahr 2024 den Titel errungen, musste ihn aber nun an einen der beiden „Verfolger"...