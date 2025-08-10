Brand in Döbelner Asylunterkunft: Verdächtiger festgenommen

In der Nacht zu Samstag brannte es in einer Döbelner Asylunterkunft. Jetzt wurde ein 39-jähriger Mann in der Nähe der Unterkunft vorläufig festgenommen. Der Verdacht: schwere Brandstiftung.

In der Nacht zu Samstag hat es in einer Asylunterkunft in der Döbelner Friedrichstraße gebrannt. Nach ersten Informationen vor Ort fing ein Sofa in einem der Räume der Gemeinschaftsunterkunft Feuer. Die Bewohner seien daraufhin evakuiert worden. Feuerwehr und mehrere Polizeikräfte rückten an, um den Brand unter Kontrolle zu bringen und das...