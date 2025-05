Brand in leer stehendem Haus in Chursdorf: Drei Feuerwehren im Einsatz

Im Obergeschoss haben offenbar Minderjährige gezündelt.

In einem leer stehenden Haus in der Ortsmitte von Chursdorf hat es am Sonntag gebrannt. Die Feuerwehren Chursdorf, Tauscha und Penig waren zur Mittagszeit mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort, sagte der Peniger Gemeindewehrleiter Thomas Cramer. Nachbarn hatten Rauch bemerkt und Hilfe gerufen. Zuvor hatten sie Personen auf dem...